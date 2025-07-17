Yenikent Devlet Hastanesi'nde başhekimlik görevinde bayrak değişimi

Sakarya Yenikent Devlet Hastanesi’nde başhekimlik görevine Uzman Dr. Mehmet Alaçam getirildi.

Daha önce Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde başhekim yardımcısı olarak görev yapan Uzman Dr. Mehmet Alaçam, düzenlenen törenle başhekimlik görevini Op. Dr. Adil Murat Akgül’den devraldı. Devir teslim töreninde Dr. Akgül’e çiçek takdim edilerek, görev süresince verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür edildi. Törende konuşan Dr. Mehmet Alaçam, hastanede hizmet kalitesini daha da yukarıya taşımayı hedeflediklerini ifade etti. Alaçam, "Hastanemizi daha ileriye taşımak için tüm ekibimizle birlikte gayret göstereceğiz" dedi.