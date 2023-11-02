Yenikent ESH'ye teşekkür belgesi verildi

Sağlık Bakanlığı verilerinde il genelinde en fazla hizmet oranına sahip olan Yenikent Devlet Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri (ESH) Birimine teşekkür belgesi verildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından yurt genelinde çeşitli tıbbi problemler nedeniyle ev ortamında sağlık hizmeti alması uygun olan bireyler için danışmanlık, muayene, tetkik, tedavi ve takip işlemleri verilmesine yönelik sürdürülen evde sağlık hizmetleri sağlık tesislerinde oluşturulan ESH birimleri tarafından yürütülüyor. İl Sağlık Müdürlüğü Evde Sağlık Hizmetleri İl Koordinatörlüğü tarafından koordine edilen hizmetlerde hasatlara pansuman, enjeksiyon, serum ve idrar sondası işlemleri, kan alımı, doktor muayenesi ve hasta nakli gibi birçok hizmette sunuluyor.

Sakarya’da birimlerin istatistik verileri doğrultusunda Yenikent Devlet Hastanesi ESH Birimi aylardır zirvedeki yerini koruyor. ESH ekibinin bu başarısı dolayısıyla Hastane Başhekimi Opr. Dr. Adil Murat Akgül tarafından ekip üyelerine teşekkür belgesi verildi. Belge töreninde konuşan Başhekim Akgül, “Hizmet yarışında başarılı olmak tabi ki çok güzel. Bunun yanında bu başarıyı sürdürmekte oldukça önemli. Evde Sağlık Hizmeti Birimimizi başarısından dolayı kutluyoruz” diye konuştu.