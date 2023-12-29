Yenikent'te gençler için iki tesis daha yapılıyor

Yenikent Mahallesi’ne gençlerin rahatça vakit geçirebilmesi için Genç Kafe ve Ertuğrul Gazi Bilgi Evi yapılıyor.

Derince Belediyesi’nin hizmete sunduğu Yenikent Kültür Merkezi bünyesinde gerçekleştirilen projelerin ilki Genç Kafe. Derince Belediyesi’nin yapımını tamamlayarak hizmete sunacağı Genç Kafe, gençlerin uğrak noktası olacak. Yine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi aynı merkez içerisinde Ertuğrul Gazi Bilgi Evi’nin iç tefrişatını yaparak hizmete sunmaya hazırlanıyor.

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün de beraberinde Belediye Başkan Yardımcısı Abbas Bayrak ile birlikte bölgeye giderek devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Aygün, "Yenikent Kültür Merkezi’mizde yapımına devam ettiğimiz Genç Kafe projemiz ile Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte yapımını sürdürdüğümüz Ertuğrul Gazi Bilgi Evi’nde incelemelerde bulunduk. Her iki tesisimiz de Derince’mize hayırlı olsun" dedi.