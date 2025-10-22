Yenikent Yüzme Havuzu'nda final müsabakası

Sincan Belediyesi’nin hizmete sunduğu yüzme havuzlarında eğitim gören öğrenciler için düzenlenen yarışmanın finali yapıldı.

Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören Sincan Belediyesi’ne bağlı yüzme havuzları bu yaz 3 bin çocuğa yüzme eğitimi verdi. Yenikent, Törekent ve Çimşit havuzlarında eğitim alan öğrenciler, önce kendi havuzlarında yarıştı. Her havuzun birincisi ise Yenikent Yüzme Havuzu’nda düzenlenen final müsabakasına katılmaya hak kazandı. 50 metre serbest stilde yarışıp derece giren sporculara Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan tarafından madalya ve başarı sertifikası takdim edildi.

Ödül töreninde konuşan Başkan Ercan, "Yaz boyunca havuzlarımızda eğitim gören çocuklarımız hem eğlendi hem de yüzme öğrendi. Finalde de harika bir performans sergilediler. Her biriyle gurur duyuyorum. Allah hepsinin yolunu, bahtını açık etsin inşallah. Başta antrenörlerimiz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.