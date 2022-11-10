Yeniköy Çınar Caddesi'ne bin ton asfalt

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Başiskele’de bulunan Yeniköy Mahallesi Çınar Caddesine bin ton asfalt serildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Başiskele’de üstyapı yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Eskiyen ve bozulmaların meydana geldiği Yeniköy Mahallesi Çınar Caddesinde üstyapı yenilendi. Başiskele Yeniköy Mahallesi Çınar Caddesinde bin ton binder asfalt, 2 bin tonda plent miks temel serimi yapıldı. 600 metre uzunluktaki caddenin eskiyen asfaltı yapılan trimer kazısı ile söküldü. 700 metreküp asfalt, timer kazısı ile sökülerek Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Solaklar Asfalt şantiyesinde muhafaza edilmek üzere taşındı. Eski ve bozuk yollardan kazınan eski asfalt yollarda bakım ve onarım çalışmalarında değerlendirilerek asfalt kırığı malzeme olarak kullanılıyor.