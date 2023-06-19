Bilecik 2. Amatör Lig’de lider ve en yakın takipçisinin arasındaki maçı kazanan Yeniköyspor şampiyonluğa göz kırptı.

Bilecik 2. Amatör Lig’de 11 puanla Gülümbespor ile bir maçı eksik 9 puanla Yeniköyspor İstasyon Sentetik Saha’da karşı karşıya geldiler. Maça iyi başlayan Gülümbespor maçın 15’inci dakikasında Osman Topla golüyle 1-0 öne geçti. Bu golden sonra bulunan karşılıklı ataklar sonuçsuz kalınca ilk yarı Gülümbespor’un 1-0 üstünlüğü sonuçlandı. Maçın ikinci yarısına iyi başlayan Yeniköyspor maçın 51’inci dakikasında geliştirdiği bir atakta Atakan Toku ceza sahasının için düşürülünce hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Murat Yürümez durumu 1-1’e getiren golü attı. Maçın 64’üncü dakikasında Atakan Toku Yeniköyspor’a üstülüğü getiren golü kaybetti. Maçın 74’üncü dakikasında gelişen Gülümbespor atağında ceza sahası içindeki gerçekleşen bir pozisyonda hakem yeniden penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Nihat Kaşıkçı topu filelere göndererek, durumu 2-2’ye getirdi. Maçın 78 dakikasında Yeniköyspor’un golcüsü Murat Yürümez kendisinin ikinci takımın 3’üncü golü kaydetti. Maçın 88’inci dakikasında yeniden sahneye Murat Yürümez durumu 4-2’ye getiren golü kaydetti. Bu golden sonra müsabakada başka gol olmazken, Yeniköyspor maçı 4-2 kazandı. Bu galibiyetle Yeniköyspor 1 maçı eksik puanını 12’ye çıkardı. Gülümbespor ise 11 puanla kaldı.

Öte yandan geçtiğimiz hafta Gülümbespor-Bayırköy Belediyespor maçı 3-3 sonuçlanmış, Gülümbespor rakibinin cezalı futbolcu oynattığı için TFF’ye başvuru yapmıştı. Buradan çıkacak sonucu bakmadan Yeniköyspor erteme maçınca Bayırköy Belediyespor karşısında alacağı 1 puan şampiyonluğunu ilan edecek. TFF’den Gülümbespor hakkında 3 puan çıkarsa, Yeniköyspor, Bayırköy Belediyespor yenilirse şampiyon Gülümbespor olacak.