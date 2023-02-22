Yenilenebilir Enerji Nasıl Elde Edilir?

Yenilenebilir enerji, doğal çevreden devamlı ya da tekrarlamalı bir şekilde erişilen kaynaklardan elde edilebilen enerjidir. Yenilenebilir enerji, doğal kaynaklardan üretilen ve sürdürülebilir olan enerjiler olarak bilinmektedir. Yenilenebilir enerjiler arasında güneş enerjisi, biyokütle enerji, rüzgâr enerjisi, jeotermal enerji ve dalga enerjisi yer almaktadır. Bu enerji türleri doğada kendiliğinden bulunan kaynaklar aracılığı ile elde edilmektedir. Bu enerji kaynakları, fosil enerji kaynaklarının aksine zaman içerisinde tükenmemektedir. Aynı zamanda benzin, kömür ve doğalgaz gibi yenilenemeyen enerji türlerinin alternatifi olmaktadırlar. Bu enerjilerin çeşitli alanlarda kullanılması mümkündür.

Kaynak: Narterlaw sitesi enerji hukuku sayfasından faydalanılmıştır.

Yenilenebilir enerji kaynakları şu şekilde sıralanabilir:

• Rüzgâr Enerjisi

• Güneş Enerjisi

• Jeotermal Enerji

• Biyokütle Enerjisi

• Hidrolik Enerji

• Dalga Enerjisi

• Hidrojen Enerjisi

Bu enerji kaynakları, fosil enerji kaynaklarının aksine zaman içerisinde tükenmez ve benzin, doğalgaz, kömür gibi yenilenemeyen enerji türlerine alternatiftirler. Farklı alanlarda kullanımı mümkün olan yenilenebilir enerji türlerinden kısaca bahsetmek gerekirse:

Rüzgâr Enerjisi: Coğrafi yönden rüzgâr alan ideal bölgelere kurulan, havanın kinetik enerjisini elektrik enerjisine dönüştüren türbinler aracılığı ile elde edilmektedir. Rüzgâr enerjisi ile elektrik üretimi gerçekleştirilirken, aynı zamanda ufak çaplı bazı uygulamalarda da kullanılabilmektedir. Bu uygulamalar su çıkarma ve arazi sulama olabilir.

Güneş Enerjisi: Güneşten doğrudan veya dolaylı bir şekilde elde edilen enerji türü olarak söz etmek mümkündür. Toplayıcılar kullanılarak güneş enerjisinden elektrik ve ısı elde edilebilirken ayrıca geliştirilen fotovoltaik pillerle de elektrik üretimi yapılabilmektedir.

Jeotermal Enerji: Jeotermal kaynağın yer aldığı yerlerde, doğrudan veya dolaylı bir şekilde elde edilebilen bir enerji çeşididir. Soğutma, ısıtma, mineral üretimi, elektrik üretimi, kaplıca amaçlı kullanım gibi çeşitli uygulama alanlarını bulunduran jeotermal enerji ülkemiz için önemli olan bir enerji çeşidi olmaktadır.

Biyokütle Enerjisi: Doğal atıklardan anaerobik fermentasyon ile elde edilen, metan içeriği %55 ile %70 arasında farklılaşabilen ısıtma, elektrik üretimi, araç yakıtı gibi çeşitli alanlarda kullanımının mümkün olduğu bir biyoyakıttır. Bunun haricinde biyokütle enerjisi olarak; biyodizel, biyoetanol, gazlaştırma ve piroliz malzemeleri, mikrobiyal yakıt hücreleri, biyogaz ve biyokütlenin termal süreçlerinden elde edilen hidrojen enerjisi gibi değişik enerji çeşitlerini saymak mümkündür.