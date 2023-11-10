Yenilenen 'Mehmetçik Parkı' törenle açıldı

Süleymanpaşa Belediyesi, şehrin dört bir yanında devam eden park yapım ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Çiftlikönü Mahallesi’nde baştan sona yenilenerek tekrar hizmete kazandırılan Mehmetçik Parkı için açılış töreni düzenlendi.

Başkan Hüseyin Uzunlar’ın ev sahipliğinde düzenlenen açılış törenine siyaset ve bürokrasi temsilcileri, Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcıları ve Meclis Üyeleri, Çiftlikönü Mahallesi Muhtarı Şeref Tekindağ ve diğer mahalle muhtarları ile mahalle sakinleri ilgi gösterdi.

“Hayırlı ve uğurlu olsun”

Açılışta konuşan Başkan Uzunlar, “Çiftlikönü mahallemizde sil baştan yenileyerek kazandırdığımız, Mehmetçik Parkımızı halkımızın hizmetine açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Mahalle sakinlerimizin, çocuklarımızın ve gençlerimizin istifadesine sunduğumuz bu değerli proje, keyifli ve neşeli anılara ev sahipliği yapacak. Mahalle sakinlerimiz için yeni buluşma noktası, çocuklarımız için güvenli ve modern bir oyun alanı olacak parkımızın açılışında bizleri yalnız bırakmayan değerli katılımcılarımıza teşriflerinden dolayı içtenlikle teşekkür ediyorum. Göz nuru, emek dolu bu parkımız, her yaştan Süleymanpaşalının keyifli vakit geçirebileceği, sosyal hayatın renkli ve huzurlu bir yansıması olacak. Bu güzel projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun,” ifadelerini kullandı.

Açılış, kurdele kesim töreni ve ikramlarla sona erdi.