Yenilenen 2 bin metrelik hat ile Pamukova Mekece'ye kayıpsız içme suyu
SASKİ, su kayıplarını önlemek için Mekece Mahallesi'nde sürdürdüğü çalışmalarını tamamlandı.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Pamukova Mekece Mahallesi’nin su kayıplarına sebep olan 2 bin metrelik içme suyu hattını kısa sürede yeniledi. İletim kapasitesi artırılan güçlü altyapı ile bölgede oluşan basınç sorunları ve kesintiler de kalıcı olarak çözüme kavuşturuldu.