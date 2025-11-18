Yenilenen Duster, otomobil severlerle buluşmaya hazırlanıyor

Renault, SUV segmentinin iddialı modeli yeni nesil Duster’ı otomobil severlerle buluşturmaya hazırlanıyor. 7 ileri EDC otomatik şanzıman ve güçlü benzinli motoruyla dikkat çeken yeni Renault Duster, 17 farklı gelişmiş sürüş destek sistemiyle güvenli ve konforlu bir sürüş deneyimi sunuyor.

Koçaslanlar Motorlu Araçlar Satış Direktörü Cemal Demirhan, yeni Renault Duster Turbo TCe 145 HP modelinin 20-22 Kasım 2025 tarihleri arasında Renault Koçaslanlar İnegöl Showroom’unda gerçekleştirilecek lansman etkinliğiyle tanıtılacağını açıkladı. Yeni Duster’ın teknoloji ve tasarım açısından önemli yenilikler taşıdığını belirten Demirhan, "Aracımız kablosuz Android Auto ve Apple CarPlay destekli OpenR 10.1" dokunmatik multimedya ekranıyla donatıldı. Geniş iç hacim, yeni koltuk tasarımı, 4 farklı motor seçeneği ve 6 farklı sürüş modu sayesinde şehir içi ve arazi şartlarında üstün bir performans sağlıyor" ifadelerini kullandı.

Yeni Duster’ın kullanışlılığını artıran YouClip sistemi ve iç mekandaki 8 farklı sabitleme noktası sayesinde sürüş deneyiminin daha işlevsel hale geldiğini belirten Demirhan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yeni Duster ile otomobil severlere hem teknolojiyi hem de konforu bir arada sunuyoruz. Tüm misafirlerimizi 20-22 Kasım tarihleri arasında Bursa İnegöl Showroomu’muza, Renault Duster Deneyim Günlerine davet ediyoruz."