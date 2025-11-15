Yenilenen İsmet İnönü Spor Tesisi hizmete açıldı

Beşiktaş Belediyesi tarafından yenilenen İsmet İnönü Spor Tesisi modern zeminiyle birlikte yeniden hizmete açıldı. Açılış töreninde konuşan Beşiktaş Belediye Başkan Vekili Rasim Şişman, "Biz istiyoruz ki spor herkesin hakkı olsun. Spor, sadece belli bir kesimin ulaşabildiği bir ayrıcalık değil; kamusal bir hak olarak herkesin ulaşabileceği bir imkan olsun. Bu anlayışla çalışıyor, bu şehirde kimse ’ben de yapmak isterdim ama imkanım olmadı’ demesin diye çabalıyoruz" dedi.

Beşiktaş Belediyesi tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle yenilenen İsmet İnönü Spor Tesisi, modern zeminiyle birlikte yeniden hizmete açıldı. Düzenlenen açılış törenine Beşiktaş Belediye Başkan Vekili Rasim Şişman, İBB Başkanvekili Nuri Aslan, protokol ve çok sayıda amatör spor kulübü katıldı. Kurdele kesimiyle açılışı gerçekleşen ve FIFA onaylı suni çim kullanıldığı öğrenilen statta, Beşiktaş ilçesinde faaliyet gösteren 21 amatör spor kulübüne malzeme dağıtımı gerçekleştirildi. Ayrıca amatör spor kulüplerine malzeme dağıtım projesi çerçevesinde futbol, basketbol, voleybol, hentbol, taekwondo, kick boks, karate, muay thai, wushu, judo, atletizm, yüzme, güreş, badminton, masa tenisi, okçuluk ve satranç branşlarında toplam 204 bin 12 adet spor malzemesinin 39 ilçedeki bin 500 amatör spor kulübüne ulaştırılacağı öğrenildi.

Açılış töreninde konuşma yapan Beşiktaş Belediye Başkan Vekili Rasim Şişman, "Adı sporla birlikte anılan Beşiktaşımız, rüzgarında mücadele ruhu, sokaklarında kardeşlik hissi taşıyan bir ilçedir. Biz istiyoruz ki spor herkesin hakkı olsun. Yaşın, mahallenin, gelir düzeyinin hiçbir önemi olmasın. Spor, sadece belli bir kesimin ulaşabildiği bir ayrıcalık değil; kamusal bir hak olarak herkesin ulaşabileceği bir imkan olsun. Bu anlayışla çalışıyor, bu şehirde kimse ’ben de yapmak isterdim ama imkanım olmadı’ demesin diye çabalıyoruz. Bu noktada İstanbul Büyükşehir Belediyemize özel bir teşekkür borçluyuz. Gençlerimize, çocuklarımıza, emeklilerimize her branşta spor imkanı sunmak için çalışan güçlü bir ekip sporu erişilebilir kılmak için çalışıyor. Mahalle ölçeğinden amatör kulüplere, ücretsiz programlardan yenilenen sahalara kadar sporu sokağın sıcaklığıyla buluşturan bir politikayı büyük bir kararlılıkla hayata geçiriyor" dedi.

"Yeni tesisimizin Beşiktaş’a, İstanbul’a ve tüm spor sevdalılarına hayırlı olmasını temenni ediyorum"

Beşiktaş’ta bu vizyonun en güçlü takipçisi olmaya, sporu bir alışkanlığa, bir yaşam kültürüne dönüştürmeye devam ettiklerini belirten Şişman, "Bu tesisin yenilenmesinde emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyor, açılışın ardından sahaya çıkacak Levent Spor Kulübü ve Tekirdağspor’un değerli sporcularına şimdiden başarılar diliyorum. Yeni tesisimizin Beşiktaş’a, İstanbul’a ve tüm spor sevdalılarına hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.