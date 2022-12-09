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- Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'a bıçaklı saldırıda bulunduğu iddiasıyla yakalanarak gözaltına alınan Serhat K., Ankara Adliyesine getirildi.
Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'a bıçaklı saldırıda bulunduğu iddiasıyla yakalanarak gözaltına alınan Serhat K., Ankara Adliyesine getirildi.
Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'a bıçaklı saldırıda bulunduğu iddiasıyla yakalanarak gözaltına alınan Serhat K., Ankara Adliyesine getirildi.
Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz’a bıçaklı saldırıda bulunduğu iddiasıyla yakalanarak gözaltına alınan Serhat K., Ankara Adliyesine getirildi.