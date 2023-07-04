Yenimahalle 2024'e açılışlarla girecek

Ankara Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Cumhuriyetin 100’üncü yılını açılış ve kutlamalarla taçlandıracaklarını söyleyerek, “Çok çalıştık halkımıza söz verdiğimiz tüm projelerimizi hayata geçirdik. Şimdi kurdele kesme ve birbiri ardına yapacağımız kutlamalarla cumhuriyetimizin 100’üncü yaşını hep birlikte kutlamak ve ikinci yüzyılı karşılamak olacak” dedi.

Başkan Yaşar, 9 günlük Kurban Bayramı tatili sonrası Yenimahalle Belediyesi çalışanları, meclis üyeleri ve muhtarlarla bayramlaştı. Tatil sonrası yoğun bir çalışma programının startını vereceklerini kaydeden Yaşar, “Bu yıl sonuna kadar da durmadan çalışmaya devam edeceğiz. Hem inşaatı biten tesislerimizin açılışını yapacağız hem de Cumhuriyetimizin ikinci asrına hoş geldin demek için tüm Yenimahalleli hemşerilerimiz ile birlikte kutlamalar yapacağız” diye konuştu.

Cumhuriyetin 100’üncü yaşı açılışlarla taçlanacak

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 100’üncü yaşını açılışlarla taçlandıracaklarını söyleyen Yaşar, “Cumhuriyet Akademisi’nde sona yaklaştık, mobilyalarını döşüyoruz. Türkiye’de bir ilk olan, 250 milyonluk yatırımı Yenimahalle’ye kazandırmanın gururunu yaşayacağız. Cumhuriyet Parkı, Şentepe Kapalı Pazar yeri ve Sosyal Tesisleri, Memlik Köy Konağı, Hacı Ziya Yaman Merkez Cami, Batıkent Pir Sultan Abdal Cemevi’ni açacağız. Cahit Sıtkı Tarancı ve Gündoğan Parkları çok güzel oldu. İlçe halkına nefes olacak. Memlik Mahallesi’nde bulunan Abalı Baba Türbesi’nin restorasyonunu da gerçekleştirdik. Ayrıca Hayvan barınağının kulübelerini yaptık, bina için de ihale yapacağız. 5 pazarımızın üzerini kapattık ve bunlardan güneş enerjisi sağladık. Önümüzdeki aydan itibaren Yenimahalle Belediyesi kendi enerjisini kendi üretecek. Pazar yeri olarak ayrılan yerlerde açık pazar yerimiz kalmayacak. Bunu yanında ilçemize 8 sağlık ocağı ve Tepekule’ye kütüphane açacağız. Kadın sığınma evimizi yeniledik. Yatırımlarımız Yenimahalle’ye değer katacak. Yenimahalle Cumhuriyetin ilçesidir. Cumhuriyetin ilçesi olmaya da devam edecektir” diye konuştu.

İlçedeki park sayısı 553’e çıktı

Konuşmasında Yenimahalle’ye yaptığı hizmetlerden ve gerçekleştirilecek projelerden de bahseden Yaşar, “Bayram boyunca görevli müdürlüklerimiz alanlarda en iyi şekilde çalıştılar. Hepinize teşekkür ediyorum. Yaptığımız tüm yatırımların temel atma törenlerini bitirdik, şimdi kurdele kesme dönemlerine geçeceğiz. Yenimahalle’nin her noktasına eşit hizmet götürüyoruz. Kaldırım, asfalt sorunumuz yok. Bu sene 100 bin ton asfalt aldık. Bazı mahallelerimizin asfaltını yeniledik, onarım gerektiren asfaltların da tamiratlarını gerçekleştirdik. Yenimahalle’de 553 parkımız var. Yeşil alanımızı 1,5 milyondan 3 milyon 750 metrekareye yükselttik” dedi.