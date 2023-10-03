Yenimahalle ASM açılışa hazır

Çayırova Belediyesi tarafından inşa edilen Yenimahalle Aile Sağlığı Merkezi (ASM) açılışa hazır hale getirildi.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin Yenimahalle’de ikamet eden vatandaşların talebi doğrultusunda hayata geçirdiği Yenimahalle Aile Sağlığı Merkezi projesinde sona gelindi. 6 Ekim Cuma günü saat 17.00’de gerçekleşecek açılış öncesi, Yenimahalle Aile Sağlığı Merkezi’nde tüm hazırlıklar tamamlandı.

Kompleks yapısıyla dikkat çeken Yenimahalle Aile Sağlığı Merkezi 2 kattan oluşuyor. Giriş katında kadınlara özel spor salonu ve muhtarlık ofisi, ikinci katta ise Aile Sağlığı Merkezi hizmet verecek. Yenimahalle’nin önemli bir eksikliğini giderecek proje çerçevesinde aynı alanda yapılan parka yenileri de ilave edilerek mahalle sakinlerinin nefes alması sağlanacak.

Geçtiğimiz ay Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü ile imzalanan protokol sonrasında Sağlık Müdürlüğü’ne devri yapılan Yenimahalle ASM, Yenimahalle’deki ikinci aile sağlığı merkezi olma özelliğini taşıyor. Çayırova’nın kalabalık mahalleleri arasında yer alan ve aile sağlığı merkezi ihtiyacının yoğun bir şekilde hissedildiği Yenimahalle’de tamamlanan proje sonrasına ASM sayısı ikiye yükseltilmiş olacak ve mahalle sakinleri birinci basamak sağlık hizmetleri ihtiyacını daha rahat bir ortamda gidermiş olacak.