Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, orucu vatandaşlarla birlikte açtı

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Başkan Yaşar, Şentepe Gönüllüleri’nin düzenlediği iftar programına katıldı.

Şentepelileri Yenimahalle Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Kartal, Başkan Yardımcısı Yaşar Neslihanoğlu ve meclis üyeleri de yalnız bırakmadı. Şentepelilerle aynı sofrada bulunmaktan onur duyduğunu dile getiren Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Ramazan bizim inancımızın en önemli ayıdır. 11 ayın sultanıdır. Tuttuğunuz oruçları, kıldığınız namazları teravihleri, yaptığınız hayırları Allah kabul etsin. Ramazan sadece zenginle fakirin, güçlüyle güçsüzün aynı sofraları paylaştığı ay değildir, Ramazan aynı zamanda birliğin, beraberliğin ve kardeşliğin ayıdır. Ramazan’ı maalesef son üç senedir istediğimiz şekilde yaşayamıyoruz. İki sene pandemi ile uğraştık. Bu sene de 11 ilimizde bir deprem felaketi yaşadık. Millet olarak onlara el birliği ile yardım ettik. Dünyanın dört bir yanından ülkeler yardımımıza koştu. Yenimahalle Belediyesi olarak hem vatandaşlarımızın desteği ile hem de belediye bütçemizle 104’üncü tırımızı deprem bölgesine gönderdik. Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın” dedi.

“Kapım sizlere her zaman açık”

Yaşar, Kırıkkaleli Dernekler Federasyonunun Belediye ev sahipliğinde Nergis Salonu’nda gerçekleştirdiği iftar yemeğine de katıldı. Salonu dolduran vatandaşlara hayırlı Ramazanlar dileyen Yaşar, göreve geldiği günden bu yana hemşehri derneklerine büyük önem verdiğini belirterek, “Ramazan’da kin, nefret yoktur. Ramazan hoşgörü, barış ve kardeşlik ayıdır. İftar sofralarında kurduğumuz bu kardeşlik ortamı inşallah hep daim olur. Kapım sizlere her zaman açık” diye konuştu.

Program sonunda Fethi Yaşar’a teşekkür plaketi takdim eden Kırıkkaleli Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Cemal Sertkaya, ”Fethi Başkan’a hemşehrilerimizin her zaman destekçisi olduğu için teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.