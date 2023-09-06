Yenimahalle Belediye Başkanı Yaşar, başkent zabıtasını ağırladı

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Olcay Erdal ve ilçe belediyelerin Zabıta Müdürlerini zabıta teşkilatının 197’nci kuruluş yılı ve Zabıta Haftası sebebiyle makamında ağırladı.

‘Zabıta Haftası’ kutlamaları çerçevesinde ilçe belediyeleri ziyaret ederek, zabıta teşkilatının içerisinde bulunduğu sıkıntıların çözümü noktasında fikir alışverişi yapıldığını belirten Zabıta Daire Başkanı Erdal, deneyimli bir yerel yönetici olarak Belediye Başkanı Yaşar’ın görüşlerinin önemli olduğunu ifade etti.

15 yıllık Belediye Başkanlığı süresince Büyükşehir zabıtası ile Yenimahalle zabıtasının her zaman uyum içerisinde çalıştığını vurgulayan Yaşar, “Sizin yetkiniz, bizim yetkimiz demedik. Birlikte hareket ettik. Bu uyumun meyvesini de Yenimahalle sakinleri topladı. Önemli olan kentin yanlışlarının düzeltilmesi. Vatandaşlarımız yaşadıkları kentlerden mutlu olsunlar. Sizin koordinasyonunuzda uyum içinde çalışarak kenti güzelleştirmeye devam edelim. Ankara ne kadar düzenli ve güzel olursa bu hepimizin başarısı olur. Tüm teşkilat çalışanlarına görevlerinde başarılar diliyorum” diye konuştu.

Zabıta teşkilatında yetki ve donanım olarak eksiklikler olduğunu aktaran Yaşar, “Göreve geldiğimizde yetkiler genelden yerele verilecek deniliyordu. Şimdi tam tersi oluyor. Yerelden alınıyor genele veriliyor. Vatandaş polisin görevi mi, zabıtanın mı bilmiyor. Zabıtaya çok kolay ulaşıyor. Ancak zabıta yetkisi olmadığı için pek de bir şey yapamıyor. Onun için görev yetkilerin bir an evvel düzenlenmesi şart. Sizlerin haklarını korumak, halkın haklarını korumak ve hayatlarını kolaylaştırmakla eş değerdir” ifadelerine yer verdi.

Zabıta teşkilatına verdiği destek ve çalışmalarından dolayı kendisine teşekkür eden Erdal, Belediye Başkanı Yaşar’a günün anısına zabıta armasının anlamını içeren bir tablo hediye etti. Erdal, "Başkan Fethi Yaşar’ın bir yerel yönetici olarak yaşadığımız sıkıntıların farkında olması bizleri mutlu etti. Kendilerine yapacağı hizmetler ve çalışmalarda başarılar diliyorum” diye konuştu.