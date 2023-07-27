Yenimahalle Belediye Başkanı Yaşar inşaatı devam eden pazar yerini inceledi

Ankara’nın Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, inşaatı devam eden Şentepe Kapalı Pazar Yeri ve Sosyal Tesisinde incelemelerde bulundu.

Ankara’nın Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, bölgede yapımı devam eden inşaatlarda incelemelerde bulundu. Ziyaretler esnasında dükkanlardan alışveriş yapan vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Yaşar’a ilçe sakinleri yatırımlar için teşekkür etti. Ardından Şentepe’de faaliyet gösteren esnafla bir araya gelen Yaşar, dükkanlarını yeni açan esnafa hayırlı işler dileyerek sohbet etti.

“25 bin gecekonduyu tarihe gömdük”

Tesisin Şentepe’nin en büyük yatırımı olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Yaşar, “Tesisimiz 8 bin 500 metrekare inşaat alanına sahip. İçerisinde çok amaçlı salon, Yenimahalle Meslek Edindirme ve Hobi Kursları (YENİMEK) kurs merkezi, etüt merkezi, kütüphane, semt birimi, zabıta noktası, pazar alanı, mescit ve kafeterya bulunuyor. Şentepe ilçemizdeki en çok nüfusa sahip olan mahallemiz. Şentepe’ye kazandırdığımız tesislerimizle, sağlık ocaklarımızla, kurs merkezlerimizle mahallenin eğitim, sanat, kültür ve sağlık kalitesini yükselttik. Yenimahalle’de 25 bin gecekonduyu tarihe gömdük. Amacımız herkesin yaşamaktan mutlu olduğu bir Yenimahalle. Bugüne kadar ne söz verdiysem hepsini yerine getirdim” dedi.