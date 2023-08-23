Yenimahalle Belediye Başkanı Yaşar, mahalle ziyaretlerine devam ediyor

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, ilçe genelinde gerçekleştirdiği muhtar ve esnaf ziyaretlerini sürdürüyor.

Vatandaşlarının sorunlarını dinlemek için meydanlara inen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar; Mehmet Akif Ersoy, Turgut Özal, Susuz ve Ata Mahallesi muhtarlarını tek tek ziyaret ederek mahallelerde yapılan belediye çalışmaları ve eksiklikler konusunda fikir alışverişinde bulundu.

Muhtarlarla yapılan görüşmeler sonrasında Ata Mahallesi’nde faaliyet gösteren esnafla bir araya gelen Yaşar, “Ata Mahallesi ilçe merkezimize en uzak mahallelerden biri olmasına rağmen göreve geldiğimiz günden bu yana diğer bölgelere ne hizmet götürdüysek aynısını bu mahallemize getirdik. Ata Mahallemize kazandırdığımız tam donanımlı yüzme havuzu ve spor tesisi, kültür merkezi, vatandaşın belediye hizmetlerine kendi mahallesinde ulaşması amacıyla yaptığımız hizmet binamız ve minik sakinlerin çağdaş ve doğru eğitim alması amacıyla kullanıma açtığımız kreşimiz bölgeye büyük değer kazandırdı. Yaptığımız yatırımlar Ata Mahallesi’nin planlı bir şekilde gelişmesini sağladı ve bölgenin parlayan yıldızı haline geldi. Kimseyi ayırt etmeden her mahalleye eşit hizmet götüreceğiz dedik, bunu başarmanın haklı gururunu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Vatandaşın ve esnafın ekonomik olarak zor günler geçirdiğini belirterek sözlerini sürdüren Yaşar, “Vatandaşın geliri, fiyat zamları ile aynı orantı da artmıyor. İnsanlar zor durumda. Ülkeyi ekonomik refaha çıkarmak için yeniden bir ekonomi politikası oluşturarak üretimi ön plana çıkarmalıyız. Üretmek zorundayız. Artık bunu anlamak gerekiyor. Her ürünü dışarıdan ithal ederek ekonominin düzelmesini beklemek hayal olur” dedi.