Yenimahalle Belediye Başkanı Yaşar, mermerci esnafıyla buluştu

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, ilçe genelinde esnaf ve üreticilerin sıkıntılarına yerinde çözüm bulmak adına gerçekleştirdiği ziyaretlerine devam ediyor.

Ankara’nın Yenimahalle Belediyesi Başkanı Fethi Yaşar, esnaf odaları ve STK’ların fikir ve görüşlerine önem vererek ziyaretler gerçekleştiriyor. Birlikte yönetim anlayışıyla ilçeye hizmet götüren Yaşar, Karşıyaka Mezarlığı bölgesinde faaliyet gösteren mermerci esnafı ile bir araya geldi.

Yenimahalle’de göreve geldiği günden bu yana esnafa ve üreticiye yönelik cezacı değil sorunların çözümüne destek veren bir bakış açısıyla hizmet edildiğini belirten Başkan Yaşar, “İlçe genelinde gerçekleştirdiğimiz esnaf ziyaretlerini sürdürüyoruz. Göreve geldiğimizde mermerci esnafının bölgede çevre temizliği ve altyapı başta olmak üzere birçok sorunu bulunmaktaydı. Esnafımızla ortak akıl yürüterek, onların yaşadığı sorunları yerinde görerek, belediye olarak yetkimiz dahilinde olan sorunların çözümü konusunda gereken özveriyi gösterdik. Yenimahalle birbirinden farklı alanlarda ticaretin yoğun olduğu bir ilçedir. Ülkemizin gelişimi için esnaf ve üreticiye destek vermek durumundayız. Bu anlayışla esnafın ilerlemesi ve büyümesi için birlikte hareket ederek elimizden gelen katkıyı sunmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren mermerci esnafı ise Yaşar’a teşekkür ettiklerini belirterek, “Fethi Başkan ilk günden bu yana ne sıkıntımız olsa yanına rahatça gidebildiğimiz ve derdimizi rahatlıkla anlatabildiğimiz bir belediye başkanıdır. Mermerci esnafı olarak verdiği destekten ve samimiyetinden ötürü Fethi Başkan’a çok teşekkür ediyoruz” dedi.