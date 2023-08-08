Yenimahalle Belediye Başkanı Yaşar, muhtarlar ve esnafla bir araya geldi

Ankara’nın Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, ilçenin sıkıntılarına yerinde çözüm bulma anlayışıyla mahalle muhtarları ve esnaf ziyaretlerine devam ediyor.

Belediye Başkanı Fethi Yaşar, vatandaşların problemlerini ilk ağızdan dinlemek için mahalleleri ve esnafı geziyor. Yaşar, Ragıp Tüzün, Işınlar ve Yeniçağ mahalle muhtarlarını ziyaret ederek mahallelerde ihtiyaç duyulan belediye hizmetleri ve yapılan çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Yaşar, vatandaşların refahını gözettiklerini belirterek, “Göreve geldiğimiz günden bu yana gerek mahalle muhtarlarımız gerekse mahalle sorumlularımız ile birlikte ilçenin sıkıntılarını çözmek adına aralıksız çalışıyoruz. Amacımız ilçemizin düzenli gelişimi için orta akıl yürüterek birlikte çalışmak. Yenimahalle bugün alt yapıdan kültür ve sanata kadar adından söz ettiren bir belediye konumuna ulaştıysa bunun altında kimseyi ayırt etmeden her vatandaşın fikrine saygı duyarak eşit hizmet götürmek anlayışı yatıyor” ifadelerini kullandı.

Mahalle muhtarlarına yapılan ziyaretlerin ardından Çarşı Caddesi esnafıyla bir araya gelen Yaşar, Yenimahalle merkezde ticaretin gelişimine katkı sunmak için esnafın sıkıntılarını dinledi.