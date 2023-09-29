Yenimahalle Belediyesi AB'den hibe desteği almaya hak kazandı

Ankara’nın Yenimahalle Belediyesi, “VR4Climate to Combat Against Climate Change” projesi ile Avrupa Birliği’nin (AB) “Yeşil Gelecek için Eşleştirme Hibe Programı” çerçevesinde hibe almaya hak kazandı.

Yenimahalle Belediyesi, iklim değişikliği ile mücadele edecek. Hibe sözleşmesini Hazine ve Maliye Bakanlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi’nde imzalayan Yenimahalle Belediyesi Başkan Yardımcısı Erhan Aras, projenin Kasım ayının ilk haftasından itibaren uygulanmaya başlayacağını söyledi. Program, Türkiye ile AB Arasında Şehir Eşleştirme Eylemi-II: Türkiye ve AB Üye Ülkelerindeki yerel yönetimler arasında iklim değişikliği ve çevre alanında uygulanacak projelerle sürdürülebilir ve kalıcı kurumsal yapıların güçlendirilmesini amaçlıyor.

Buca Belediyesi, Ankara Üniversitesi, İklim Değişikliklerini Araştırma Derneği, Lecco Belediyesi ve Associazione La Nostra Famiglia ortaklığında yürütülecek proje ile 3D VR teknoloji aracı “VRForest” geliştirilecek.

Geliştirilen “VRForest” 12-14 yaş arası çocukların bugünün simüle edilmiş bir ormanında yürümesine, çeşitli geleceklerin neler olduğunu görmesine ve iklim değişikliğinin etkilerini keşfetmesine olanak sağlayacak.