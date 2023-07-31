Yenimahalle Belediyesi Açık Hava Sinema Günlerini devam ettiriyor

Ankara’nın Yenimahalle Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve yaz akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen “Açık Hava Sinema Günleri” tüm hızıyla sürüyor.

Yenimahalle Belediyesi, açık havada film seyrettirmeye devam ediyor. Yakacık Kültür Merkezi önünde gerçekleştirilen “Prestij Meselesi” sinema gösterisine Yakacık sakinleri yoğun ilgi gösterdi. Yaz akşamlarını keyfe dönüştüren sinema gösteriminde Yenimahalleliler nostalji dolu bir akşam yaşadı.

Mahsun Kırmızıgül’ün yazıp yönettiği filmde, müzik yapımcısı Hilmi Topaloğlu’nun kurucusu olduğu Prestij Müzik döneminde, yaşananlar seyirciye aktarıldı. İzleyicilerin büyük beğeni gösterdiği filmde, 90’lı yıllarda sanat camiasına önemli isimleri kazandıran Prestij Müzik’in sanatçıları olan Mahsun Kırmızıgül, Özcan Deniz ve Haluk Levent’in yaşadıkları etkili bir sinema diliyle Yenimahalleliler için sergilendi.

İlçenin dört bir yanında gösterimler sürecek

Yakacıklıların unutulmaz bir akşam yaşadığı açık hava sinemasında belediye, vatandaşlara mısır, gazoz ve gofret ikramında da bulundu. Merkeze uzak bir konumda olan Yakacık Mahallesi’nde böylesine güzel bir etkinliğin düzenlenmesinden duyduğu mutluluğu dile getiren mahalle sakinleri, “Mahallemiz de sinema gösterimi yapılması bizleri çok duygularındı. Mahalle olarak hepimiz bu güzel filmi izlemek için bir araya geldik. Açık hava sinema gösterimlerini mahallemizle buluşturan Yenimahalle Belediyesine teşekkür ediyoruz” dedi.