Yenimahalle Belediyesi çiftlerin mutluluğuna ortak oluyor

Düğün, sünnet, kına, nişan, mevlit ve benzeri etkinliklere hizmet eden Yenimahalle Belediyesi bünyesindeki 5 salon, vatandaşlar tarafından ekonomik ve modern olması nedeniyle yoğun talep görüyor.

Yenimahalle Belediyesi, bünyesinde bulundurduğu Karanfil, Nergis, Gelincik, Leylak Düğün Salonu ve Zübeyde Hanım Nikah Salonu ile çiftlerin mutluluğuna ortak olmaya devam ediyor.

Yeni evlenecek çiftlerin ilk tercihi olan salonlar, modern görüntüsü ile 5 yıldızlı otel konforunu aratmıyor. Her detayın düşünüldüğü salonlarda bebek bakım odası, sanatçı kulisi, gelin-damat odası, tebrik aile fotoğrafları fuaye alanı, otopark ve bahçe de bulunuyor.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Her şeyin çok pahalı olduğu bu dönemde evlenmek isteyen gençlerimize uygun şartlar hazırlamak da Yenimahalle Belediyesi’nin görevi olmalı diye düşündük. Hemşehrilerimizin hayatlarını bir nebze olsun kolaylaştırmak için düğün salonları, etüt merkezleri kurduk. Nişan, kına, mevlit toplantıları için Yenimahalle Evleri hizmete açtık. Pahalılıkta uygun ve kaliteli hizmetlerimizle alternatif olmayı amaçladık” dedi.