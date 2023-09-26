Yenimahalle Belediyesi, Divriği Kültür Şenliği'ne ev sahipliği yaptı

Ankara’nın Yenimahalle Belediyesi, Ankara Divriği Kültür Derneği tarafından düzenlenen 60’ıncı Geleneksel Divriği Pilav ve Kültür Şenliği’ne ev sahipliği yaptı.

Sivaslılar, çok sayıda yerel sanatçı ve müzik grubunun sahne aldığı etkinlikte halay çekerek şenliğin tadını doyasıya çıkardı. Divriği’nin yöresel tatlarının ikram edildiği şenlikte vatandaşlar etli bulgur pilavı, yufka ekmek ve ayrandan oluşan sofralarda buluştu.

Geleneksel olarak düzenlenen Divriği Pilav ve Kültür Şenliği’nde Sivaslıları yalnız bırakmayan Yaşar, “Hemşehri dernekleri, doğduğumuz toprakların kültürünü doyduğumuz topraklarda yaşatılmasına büyük katkı sunuyor. Göreve geldiğim günden bu yana hemşehri derneklerine destek veriyorum. Birlik ve beraberliğimizin devamlılığı için dernekler büyük görev üstleniyor. Anadolu toprakları birbirinden farklı özellikleri barındıran birçok kültüre ev sahipliği yapıyor. İnsanlar bu dernekler aracılığıyla komşuluk ve hemşehrilik ilişkilerini geliştiriyor. Dernekler tarafından düzenlenen böylesine anlamlı etkinliklere Yenimahalle’de ev sahipliği yapmaktan onur duyuyorum. Ülkemizde barışın ve sevginin egemen kılınması için bir olmalıyız” dedi.

Yenimahalle Belediyesi tarafından Yakacık Mesire Alanı’nda düzenlenen şenliğe Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın yanı sıra Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal, Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Neslihanoğlu, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşları yöneticileri ile çok sayıda davetli katıldı.