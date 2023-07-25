Yenimahalle Belediyesi ilaçlama çalışmasına hız verdi

Ankara’nın Yenimahalle Belediyesi, hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte ortaya çıkan sinek, böcek ve haşerelerin yok edilmesi için ilaçlama çalışmalarına hız verdi.

Yenimahalle’de bulunan sulak ve sazlık alanlar başta olmak üzere ilçe genelinde sinek, haşere ve böcek türlerinin çoğalmasını engellemek amacıyla ilaçlama faaliyetlerini yürüten ekipler, vatandaştan gelen talepleri de geri çevirmiyor.

İlçenin tümünde ilaçlama işlemi

Yenimahalle Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaz aylarında ilçe sakinlerinin sinek sorunu yaşamaması için larva mücadelesinin yanında ilçenin dört bir yanında sabahın erken saatlerinden başlayarak ilaçlama çalışması yürütüyor.

İlaçlama çalışmalarını Turgut Özal Mahallesi, Macunköy, Karacakaya, Yakacık, Susuz gibi sulak alanların yoğun olduğu bölgelerden başlatan ekipler, ilçenin farklı noktalarında da her gün düzenli bir şekilde Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlı biyosidal ilaçlar kullanılan yedi adet soğuk sisleme makinesi (ULV) ile sivrisinek ve karasinek türlerinin yaygınlaşmasını engellemek amacıyla ilaçlama işlemi gerçekleştiriyor.

Çöpler zamanında ve poşetlenmiş atılmalı

Yenimahalle’de vatandaşın sağlığı için temizlik ve ilaçlama faaliyetlerinin aralıksız sürdüğünü belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Havaların ısınması ile birlikte ortaya çıkan sinek ve haşere sorununun önüne geçmek amacıyla ekiplerimiz aralıksız çalışıyor. Halk sağlığını her zaman ön planda tutuyoruz. Vatandaşlarımız sinek sıkıntısının azaltılması açısından çöplerini atarken dikkatli olmalı, zamanında ve çöplerin poşetlenmiş olarak konteynerlerin içine bırakılmasına özen göstermelidir” dedi.