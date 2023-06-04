Yenimahalle Belediyesi Nazım'ı evinde andı

Yenimahalle Belediyesi, Nazım Hikmet Ran’ı ölümünün 60’ıncı yıldönümünde adını taşıyan Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen programla andı.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın ev sahipliğinde düzenlenen programda; Türk müziğinin sevilen sesi Sema Moritz, yazar Nazım Hikmet’in dizelerinden şarkılar seslendirirken, şiirleri usta oyuncu, cesaret elçisi Derya Alabora seslendirdi. Programa; Başkan Yaşar’ın yanı sıra Yenimahalle Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal, Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Neslihanoğlu, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Nazım Hikmet, yüreği güzel bir adamdır"

Programda konuşma yapan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Nazım Hikmet, yüreği güzel bir adam. Memleketini, insanını dert edinmiş, suya sabuna dokunmayı tercih etmiş, tüm çektiği acılara rağmen kral çıplak demeyi de kendine düstur edinmiş bir insandır. En güzel aşk ve hasret dizelerinin sahibi Nazım hikmet, aynı zamanda mahpusluğu, zindanları, sürgünleri de göze alabilmeyi başarmış, ikiyüzlü olmayı reddetmiş bir insandır" diyerek, "Hep o özlemini ve hasretini çektiği bir köyde çınar ağacının dibine gömülmeyi hayal ederek ölmüş yaban topraklara gömülmüş. Ne yapmış şiir yazmış, fikirlerini düşüncelerini yazmış. Ne hissediyorsa ne düşünüyorsa onu yazmış. Suçu bu” ifadelerini kullandı.

"Bu memleket bizim"

Nazım Hikmet’in memleket sevdalısı olduğunu da ifade eden Yaşar, “Nazım Hikmet, bu topraklara, bu toprağın insanına sevdalı bir adamdı. Eserlerinin birçoğunu memleket tutkusuyla yazdı. Nazım Hikmet’in de dediği gibi ‘Bu memleket bizim’ tüm renkleriyle tüm farklılıklarıyla, eksiklikleri fazlalıklarıyla, güzellikleri ve çirkinlikleri ile bizim” diye konuştu.

Şarkılar, şiirler Nazım Hikmet için söylendi

Nazım Hikmet’in unutulmaz eserlerinin edebiyat ve müzikseverler ile buluştuğu programda “Kız çocuğu”, “Herkes gibi”, “Tahirle Zühre meselesi”, “Ceviz ağacı” gibi birbirinden güzel şarkılar yorumlanırken birbirinden güzel şiirler de hep bir ağızdan okundu. “Ceviz ağacı” şarkısını tüm konuklarla birlikte söyleyen Sema Moritz ve Derya Alabora’ya Başkan Fethi Yaşar da sahneye çıkarak eşlik etti.