Yenimahalle Belediyesi'nden deprem bölgelerine yardım

Ankara’nın Yenimahalle Belediyesi, toplanan yardımları deprem bölgesindeki vatandaşlara ulaştırmaya devam ediyor.

Yenimahalle Belediyesi, yardımları Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde tek tek tasnif ederek tırlara yüklemeye devam ediyor. Yardım kolilerinin tasnifi esnasında çıkan notlar ise duygu dolu anlar yaşanmasına neden oluyor. Efe Kaya ile kız kardeşi Edanur Kaya’nın biriktirdikleri parayı yardım kolisine “Kumbaramızın ihtiyacı olan kişilere gitmesini istiyorum. Ankara’dan sevgilerimle gönderiyorum” notuyla koyması çalışanları gözyaşına boğdu. Kumbara, depremden en çok etkilenen illerden olan Kahramanmaraş’a giden tır şoförüne teslim edildi. Gecenin ilerleyen saatlerinde Kahramanmaraş’a ulaşan tır şoförü, kumbarayı depremzede bir çocuğa teslim etti. Yenimahalle Belediyesi müdürlükleri de vardiyalı olarak yardım toplama alanlarında gönüllü olarak çalışıyor. Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde kurulan masada da Ankara’ya gelen depremzedelerin ihtiyaçları karşılanıyor.

İş makineleri deprem bölgesinde

Depremin hemen ardından yola çıkan Fen İşleri Müdürlüğü’ne ait kepçe, eksvatör, kamyon ve iş makineleri bölgede arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarına destek oluyor. Deprem bölgelerinde ihtiyaca göre hazırlanan tırlara battaniye, bebek bezi, eşofman, çorap, bebek maması, içme suyu, çizme, yağmurluk, el feneri, tuvalet kağıdı, peçete, konserve, kuru gıda, ped ve hijyen ürünlerinin yanında hilti, jeneratör, ısıtıcı gibi birçok gerekli malzeme yükleniyor. 49 tır, 8 kamyonu ile bölgede geçici barınma için kullanılmak üzere bağışlanan 10 adet konteyner da içleri yardım malzemesi doldurularak deprem bölgesine gönderildi. 4 kamyon kömür ve 2 tır dolusu odun da deprem bölgesine sevk edildi.

"El birliği ile yaralarımızı saracağız"

Yardım kolilerinin hazırlanmasını Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde takip eden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Türkiye büyük bir felaketi yaşıyor. Yaşanan afet sonrasında binlerce vatandaşımızı kaybettik ve çok daha fazlası enkaz altında yaşam mücadelesi veriyor. Kimse evinde sıcakta oturamıyor, uyuyamıyor, yemek yiyemiyor. El birliği ile yaraları sarmak için mücadele ediyoruz. Vatandaşlarımız zor günde bir arada olmanın örneğini bir daha gösterdi. Özellikle gençlerimiz gün boyunca çalıştı ve kolilerin hazırlanması, taşınması için büyük özveri gösterdi. Buradaki gençler televizyon seyretmiyor, telefonuyla uğraşmıyor, yemek yemiyorlar, çay içmiyorlar, sadece çalışıyorlar. Onlar varken bu ülke yıkılmaz. 24 saattir yardım kolilerinin hazırlanmasına destek olan gençlerimize ve hayırsever vatandaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti bu zor günleri birlik ve beraberlik içerisinde omuz omuza vererek atlatacaktır” dedi.