Yenimahalle Belediyesi'nden Kızılay'a destek

Yenimahalle Belediyesi, “Sana İhtiyacım Var Kan Dostum” sloganıyla kan bağışı kampanyaları düzenleyen Türk Kızılayı’na destek vermeye devam ediyor.

Yenimahalle Belediyesi Hizmet Binası önüne getirilen Kızılay Kan Bankası aracında, vatandaşlar ve belediye çalışanları doktorların ön muayenesinden geçtikten sonra iki gün boyunca kan bağışında bulundu.

“Kan bağışı yaparak umut olun, hayat kurtarın”

Vatandaşları kan verme konusunda duyarlı olmaya davet eden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Sağlıklı insanların kan bekleyen hastaları düşünerek kan vermelerini istiyoruz. Çünkü bizlerin de bir gün ihtiyacı olabilir. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Maalesef başımıza gelmeden kan bağışının önemini anlayamıyoruz. Bizlerden istenen yalnızca 1 ünite kan. Bu şekilde kan değil can veriyorsunuz. Kan bağışı yaparak umut olun, hayat kurtarın. Her kim bir canı kurtarırsa bütün insanları kurtarmış gibi olur. İnsan hayatını önemsiyorum ve herkesten bu konuda duyarlılık bekliyorum” diye konuştu.

Başkan Yaşar’ı makamında ziyaret ederek fincan takımı hediye eden Batı Kan Bağışı Merkezi Müdürü Dr. Fatih Emre Taş ve Kan Bağışçısı Kazanım Uzmanı Burçak Şen Çidem, “Kızılay olarak kan ihtiyacımız var. Özellikle negatif kanlar zor bulunuyor. Bu yüzden de kan bağışı uygulamalarına önem veriyoruz. Kan bağışı konusunda Türk Kızılayı’na vermiş olduğu destekten dolayı Sayın Yaşar’a teşekkür ederiz” dedi.