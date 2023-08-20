Yenimahalle Belediyesi'nden sağlık çalışanlarına jest

Ankara’nın Yenimahalle Belediyesi tarafından düzenlenen “Açık Hava Sinema Günleri” bu kez de Başkent’te görev yapan sağlık çalışanları için özel bir gösterime imza attı.

Yenimahalle Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve yaz akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen “Açık Hava Sinema Günleri” bu kez de Başkent’te görev yapan sağlık çalışanları için özel bir gösterime imza attı.

Festival kapsamında; Mahsun Kırmızıgül’ün yazıp yönettiği “Prestij Meselesi” adlı film, Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi Genco Erkal Salonu’nda sağlık çalışanlarına nostalji dolu bir akşam yaşattı.

CHP Ankara Milletvekili Aylin Yaman’la birlikte sağlıkçıları bu özel etkinlikte yalnız bırakmayan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar; “Sağlıktan ötesi boş ve sağlığımızı emanet ettiğimiz hekimlerimiz, hemşirelerimiz, sağlık çalışanlarımız çok kıymetli. Özellikle pandemi sürecinde toplumsal sağlığımız için sizlerin ne kadar önemli ve fedakârca görev yaptığınıza tanıklık ettik. Bizler evlerimizi, iş yerlerimizi hatta kamu kurumlarını kapatıp kendimizi evlerimizde korumaya alırken; sizler kendi sağlığınızı hiçe sayarak, çocuklarınızı, ailelerinizi bırakıp hastanelerde mesai mevhumu olmadan çalıştınız. Konforlu alanlarımızdan sizleri televizyondan izledik. Ancak sonrasında sizler olmasanız bu kabustan uyanma şansımızın da umudumuzun da olmayacağını çabuk unuttuk. Sizleri yine yanlış, hak etmediğiniz sağlık politikalarıyla baş başa bıraktık. Minnet duygularımızı kabartan haberler yerini yine şiddet haberlerine bıraktı.

Yaşatmak gibi kutsal bir görev üstlenen sağlık çalışanlarımızın öldürülme kaygısı içinde görevlerini en iyi şekilde yapmaları beklenemez. Taşeronlaştırılan, özlük hakları teslim edilmeyen, ülkemizin en aydın kesimi olan sağlık çalışanlarımızın enflasyon karşısında ezilmeleri onları ülkemizde tutmamıza yetmez” dedi.

Yaşar “Bölgesinde bulunan hastanelere belediyelerimizin imkanları ölçüsünde destek olmaya çalışan, görevi olmamasına rağmen 41 mahallede yeşil alanı olan, tek katlı, tek tip aile sağlığı merkezleri yapan bir yerel yönetici olarak diyorum ki sizlerin ve eğitimcilerimizin sorunları çözülmeden bu ülke düze çıkamaz” diye konuştu.

Gösterimler devam edecek

Filmde; Müzik yapımcısı Hilmi Topaloğlu’nun kurucusu olduğu Prestij Müzik döneminde, yaşananlar seyirciye aktarıldı. İzleyicilerin büyük beğeni gösterdiği filmde, 90’lı yıllarda sanat camiasına önemli isimleri kazandıran Prestij Müzik’in sanatçıları olan Mahsun Kırmızıgül, Özcan Deniz ve Haluk Levent’in yaşadıkları etkili bir sinema diliyle Yenimahalleliler için sergilendi.

Sinema günleri kapsamında Prestij Meselesi adlı film; 21 Ağustos Pazartesi Uğur Mumcu Mahallesi Andaç Pazar yeri, 23 Ağustos Çarşamba Ragıp Tüzün Parkı, 24 Ağustos Perşembe İnönü Mahallesi Orhan Eren İlkokulu ve 25 Ağustos Cuma günü de Şentepe Şehit Mahmut Özdemir İlkokulu’nda sinemaseverlerle buluşacak.