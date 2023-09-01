Yenimahalle Belediyesi'nin sporcuları rakiplerine göz açtırmadı

Kocaeli’de 16 kulüpten 190 sporcunun kulaç attığı Türkiye 11-12-13 Yaş Açık Su Yüzme Şampiyonası’nda Yenimahalle Belediyesi sporcuları, madalyaları topladı.

Açık Su Yüzme Şampiyonası’nda Yenimahalle Belediyesi sporcusu Umut Ata Sarıkaya 1 kilomere kategorisinde Türkiye Şampiyonu olurken, 2 kilometre kategorisinde de Emir Özel Türkiye 3’üncüsü oldu.

Antrenör Mert Parlak ve Taner Ekiz eşliğinde çalışan sporcular, şampiyonaya hazırlanırken disiplinli bir şekilde antrenman yaptıklarını dile getirerek, “Bize bu yolda desteklerini esirgemeyen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’a çok teşekkür ediyoruz. Madalyalarımızı Yenimahalle’ye götürecek olmanın gururunu yaşıyoruz” dedi.

Başkan Fethi Yaşar: "Yatırımların karşılığını görmek göğsümüzü kabartıyor"

Sporcuları tebrik ederek, spora verdikleri önemden bahseden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Yüzme sporuna gençleri ve çocukları yönlendirmek amacıyla ilçemizin 5 ayrı noktasına yüzme havuzu yaptık. Tesislerimizden binlerce çocuğumuz faydalanıyor. Ayrıca sporcularımız tesislerimizde antrenman yapıyor, kendini geliştiriyor. Bu yatırımların karşılığını görmek göğsümüzü kabartıyor. Evlatlarımızı tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum” dedi.