Yenimahalle Belediyesi SK, Üsküdar'ı iki farkla geçti

Hentbol Kadınlar Süper Ligi’nde Yenimahalle Belediyesi SK, evinde Üsküdar Belediyesi’ni 39-37’lik skorla mağlup etti.

Hentbol Kadınlar Süper Ligi’nde Yenimahalle Belediyesi SK, ligin 10. haftasında Üsküdar Belediyesi ile karşılaştı. Yenimahalle, maçtan 39-37 galip ayrıldı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu’nda oynanan ve iki takımın da yüksek mücadelesine sahne olan müsabakaya Yenimahalle Belediyesi; Gülcan, Betül, Demet, Dila, Hatice, Sena Nur ve kalede Selen yedisi ile çıktı. Maça hızlı başlayan ve farkı ilk dakikalardan itibaren 5’e çıkaran Yenimahalle, soyunma odasına 23-17 önde girdi. İkinci yarıda da kontrolü elden bırakmayarak hızlı ataklarla sonuca ulaşmayı başaran Yenimahalle Belediyesi SK, Gülcan ve Sena Nur’un etkili oyunu ile müsabakayı galibiyetle tamamladı.

Özellikle maçın son dakikalarında karşılıklı atılan gollerle taraftarlara hentbol keyfi yaşatan mücadelede Yenimahalle Belediyesi’ne galibiyeti getiren goller; Gülcan ve Sena Nur (8), Betül ve Sevgi (6), Dila (5), Hatice (3), Demet (2), Elif (1) ile geldi.

Kazanılan galibiyetle Hentbol Kadınlar Süper Ligi’nde 12 puanla 4. sıraya oturan Yenimahalle Belediyesi, 19 Kasım Pazar günü Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü ile Mudanya Spor Salonu’nda karşılaşacak.