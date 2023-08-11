Yenimahalle Belediyesi Spor Kulübü madalyaya doymuyor

Ulusal ve uluslararası müsabakalardan başarılı sonuçlarla dönen Yenimahalle Belediyesi Spor Kulübü, Kars’ta düzenlenen Türkiye Boks Şampiyonası’ndan madalya ile döndü.

Türkiye Boks Federasyonu tarafından, 15-23 Temmuz tarihleri arasında Kars İsmail Aytemiz Spor ve Sergi Sarayı’nda düzenlenen Üst Minikler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası’na 70 kilogram kategorisinde katılan Yenimahalle Belediyesi sporcusu Arif Demirel, Türkiye Şampiyonluğu’nu kazandı.

66 ilden 633 sporcunun katıldığı şampiyonada adından söz ettiren bir performansın altına imza atan genç yetenek Demirel, aldığı Türkiye Şampiyonluğu ile Ağustos ayı sonunda Slovenya’da düzenlenecek Avrupa Boks Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil etmeye hak kazandı.

Fethi Yaşar: “Yenimahalle’ye 5 yıldızlı spor tesislerini kazandırdık”

Şampiyon sporcuyu makamında ağırlayan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Yenimahalle’de gençlerin sporun birbirinden farklı branşlarına yönelmesi amacıyla 5 yıldızlı spor tesislerini ilçemize kazandırdık. Yenimahalleli sporcular gerek ulusal gerekse uluslararası müsabakalarda ilçemizin ismini ve Türk Bayrağını gururla temsil ediyor. Spor Kulübümüz sporun her branşında iddialı sporcular yetiştiriyor ve gençlerimiz her turnuvadan başarı ile dönüyor. Katıldığı turnuvada Türkiye şampiyonluğu alan sporcumuzu tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Göreve geldiğimiz günden bu yana Yenimahalle’de yatırımı gençlere yapıyoruz. Çocuklarımıza sonuna kadar güvenmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.