Yenimahalle Belediyesi yaz konserlerine start verdi

Ankara Yenimahalle Belediyesi’nin ilçe sakinlerine keyifli bir yaz mevsimi yaşatmak için düzenlediği yaz konserlerinin ilk durağı Gazi Mahallesi ve Ata Mahallesi oldu.

Yenimahalle Belediyesi ilçe sakinlerinin eğlenceli bir yaz dönemi geçirebilmesi için ilçede konserler verdi. Gazi Mahallesi’nde Pırılay Pekpak ve Coşkun Koyuncu, Ata Mahallesi’nde ise Evren Çelik ve Tolga Kaya ilçe sakinlerine müzik ve eğlence dolu bir yaz akşamı yaşattı.

İlçe sakinleri konserlerde beğenilen Türk Sanat ve Halk Müziği eserlerinin yanı sıra oyun havaları ve halaylarla eğlencenin tadını doyasıya çıkarırken TUBİL Halk Dansları Topluluğu’nun gösterileri de izleyicilerden tam not aldı. Yoğun ilgi gören yaz konserine, minik Yenimahalleliler de dans ederek ve oyun oynayarak eşlik etti.

Konserde vatandaşları yalnız bırakmayan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ise tüm vatandaşları yaz konserlerine davet ederek, “Ülke genelinde yaşanan ekonomik sıkıntılar sebebiyle hepinizin çok bunaldığını biliyoruz. Yaz ayını tatil yörelerinde değil kendi mahallesinde geçiren Yenimahalleliler, evlerinde kapalı kalmasın, birlik ve beraberlik içerisinde bir yaz geçirsin istiyoruz. Düzenlenen bu etkinliklerle hemşerilerimiz yaşadığı mahalleden keyif alıyor. Bizim de amacımız vatandaşlarımızın mutluluğudur” ifadelerini kullandı.

Yaz konserleri, 14 Temmuz Cuma günü saat 20.00’de Demetevler Mahallesi Kerkük Caddesi’nde Tanju Topal, Yusuf Aydın, Duygu Kutlu ve Tolga Kaya’nın vereceği konserlerle devam edecek.