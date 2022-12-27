Yenimahalle Belediyesince 'Geleneksel Yeni Yıl Hediyelik Eşya Sergisi' açıldı

Ankara Yenimahalle Belediyesi Meslek Edindirme ve Hobi Kursları (YENİMEK) "Geleneksel Yeni Yıl Hediyelik Eşya Sergisi, Ankamall AVM’de Başkentlilerin beğenisine sunuldu. 30 Aralık’a kadar açık olacak hediyelik eşya sergisi, yeni yıl hediyesi almak isteyenleri bekliyor.

Serginin açılışına, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, CHP Parti Meclisi Üyesi Umut Akdoğan, CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ferudun Güngör ve yönetimi, Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal, Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Aras ve belediye meclis üyeleri katıldı.

Yeni yılın tüm insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesi temennisinde bulunan Başkan Yaşar, açılış kurdelesini kestikten sonra kursiyerlerin el emeği göz nuru ürünlerini tek tek inceledi. Yaşar, "20 ayrı noktada hizmete açtığımız YENİMEK merkezlerinde, 28 bin kursiyerimiz 250 öğretmenimizden eğitim alıyor. Kurslarımıza katılarak yıl boyunca el emeği göz nuru ürünler ortaya koyan, meslek edinen tüm kursiyerlerimizi tebrik ediyorum. YENİMEK sadece hobi kursları değil, aynı zamanda meslek edindirme kurslarıdır. Bu kurslarda eğitim görüp daha sonra bunu meslek haline getiren ve aile bütçesine katkı yapan birçok vatandaşımız var. Ayrıca bu kurslar insanları kaynaştırarak komşuluk, arkadaşlık ilişkilerini geliştiriyor" dedi.

Heykel, resim, tel kırma, takı tasarım, makine nakışı, mefruşat, rölyef, 3 boyutlu resim, ahşap boyama, cam üfleme ve seramikten oluşan yeni yıl konseptli ürünler, 30 Aralık’a kadar Ankamall AVM’de vatandaşların beğenisine sunulmaya devam edecek.