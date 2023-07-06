Yenimahalle Belediyesinde 5 pazar yerine güneş enerji paneli kurulacak

Pazar yerlerini kapalı hale getiren Ankara Yenimahalle Belediyesi, pazar alanlarının üzerine yenilebilir enerji kullanımı için güneş enerji panelleri yerleştirecek.

Yenimahalle Belediyesi, pazar alanlarını çevreci ve enerji dostu haline getirebilmek için kapalı pazar yerlerinin üzerine güneş paneli yerleştirme kararı aldı. Proje çerçevesinde mevcutta üzeri açık olan Kardelen, Ergazi, İnönü ve Kentkoop mahallelerindeki pazar yerlerinin üzerlerinin kapatılarak fotovoltaik güneş enerji panelleri yerleştirilecek. Hazırlanan projeyle Batı Sitesi Mahallesi Pazar yeriyle beraber toplamda 26 bin 394 metrekare alana güneş enerji panelleri yerleştirilecek. Güneş enerjili paneller ile şebeke bağlantılı elektrik enerjisi üretimi de yapılabilecek. Pazar yerlerinde incelemelerde bulunan Yenimahalle Belediyesi Başkanı Fethi Yaşar ise proje ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

“Kendi elektriğimizi kendimiz üreteceğiz”

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, göreve geldikleri ilk günden itibaren belediye kaynaklarını en verimli şekilde kullanmaya çabaladıklarını kaydederek, “Yenimahalle’de tasarruf konusuna büyük önem veriyoruz. Ülke olarak enerji sarfiyatını azaltmak ve fosil yakıtlar yerine yenilenebilir enerjiye geçişi yapmamız gerekiyor. Beş mahallemizde açık olan pazar alanlarının üzerini kapatıyoruz. Bu alanlara güneş enerjisi panellerini konumlandırarak kendi elektriğimizi üretecek ve belediye bütçesine çok ciddi bir katkı sağlayacağız. Ürettiğimiz elektrikle belediyemizin tüm tesislerinin ihtiyacını karşılamayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı.