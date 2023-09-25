Yenimahalle Belediyesinde, ilçede yaşayan Yozgatlılar ağırlandı

Ankara’nın Yenimahalle Belediyesi, Yozgat Demokrat Dernekler Federasyonu’nun düzenlediği birlik ve beraberlik yemeğine ev sahipliği yaptı.

Yenimahalle Belediyesi, ilçedeki Yozgatlı vatandaşları ağırladı. Vatandaşların Yozgatlılar dayanışma yemeğinde yalnız bırakmayan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, vatandaşların sorunlarını dinledi.

Yaşar, hemşehri dernekleriyle bir arada olduklarını söyleyerek, “Ülkemizde barışın, hoş görünün ve kardeşliğin devamı için hemşeri dernekleri büyük görev üstleniyor. Yenimahalle Belediyesi olarak Cumhuriyetin kazanımlarını sahiplenen her STK ve hemşehri derneğine tam destek veriyoruz. İnsanlar bu dernekler aracılığı ile acı günde tatlı günde bir arada oluyor. Ekonomik olarak sıkıntılı günler yaşıyoruz. Bu süreçte hemşehri dernekleri paylaşmayı ve dayanışmayı ön plana alarak insanların bu zor süreci atlatabilmesinde fayda sağlıyor. Ne kadar karanlık günler yaşarsak yaşayalım Cumhuriyet’in ilkelerine sıkı sıkıya tutunarak, birlik olarak bu zor günleri atlatacağımıza yürekten inanıyorum” dedi.

Hemşehri derneklerine verdiği destekten dolayı Başkan Yaşar’a teşekkür plaketi veren Yozgat Demokrat Dernekler Federasyonu (YDDF) Başkanı Mesut Ayvazoğlu ise, “Yozgat Demokrat Dernekler Federasyonu’na her zaman katkı sunan ve destek olan Fethi Yaşar’a teşekkür ediyorum. Federasyon olarak Atatürk’ün çizdiği çağdaş ve aydınlık yolda ilerleyecek, Cumhuriyete her zaman sahip çıkacağız” şeklinde konuştu.

Yozgat, Kars, Erzurum, Çorum gibi birçok ilin hemşehri dernekleri temsilcilerinin de katıldığı etkinliğe Başkan Yaşar’ın yanı sıra CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Gökay Yıldırım, Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal, Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Neslihanoğlu, belediye meclis üyeleri, Yozgat Demokrat Dernekler Federasyonu (YDDF) Başkanı Mesut Ayvazoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı.