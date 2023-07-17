Yenimahalle Belediyesinden alt yapı atağı

Yenimahalle Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, ilçe genelinde altyapı çalışmalarına hız verdi.

Belediye ekipleri, ilçenin dört bir yanında çalışmalarını yoğunlaştırırken asfalt serimi, alan düzenleme, bordür onarımı, tretuvar yapımı gibi hizmetlerin yanında hafriyat alımı, kilit taşı, beton ve bordür üretimini de aralıksız sürdürüyor.

Çalışmalar ilçenin dört bir yanına yayıldı

Yenimahallelilerin güvenli ve temiz sokaklarda ulaşımını sağlaması adına gece gündüz çalışmalarını sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri; Yenimahalle Merkez, Karşıyaka ve İlk Yerleşim mahallelerinde asfalt serim işlemini aralıksız sürdürürken, Demetevler, Yeşilevler, Turgut Özal, Serhat Yeni Batı, Kardelen ve Batı Sitesi mahallelerinde alan temizliği çalışmaları yapıyor.

Öte yandan belediye ekipleri Turgut Özal, Çamlıca, Anadolu, Gayret ve Kentkoop mahallelerinde de bordür onarım işlemlerine devam ederken, Yuva Mahallesi’nde de cami hafriyat alımı çalışması gerçekleştiriyor.

“Temiz ve güvenli bir ilçe için çalışıyoruz”

Karşıyaka Mahallesi’nde devam eden alt yapı çalışmalarını denetleyen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Yenimahalle’de vatandaşların talepleri ön planda tutularak, asfalt serimi, bordür yenileme, tretuvar yapımı gibi işleri sürdürüyoruz. Ekiplerimiz temiz ve güvenli bir ilçe oluşturmak adına yıl boyunca düzenli olarak çalışmalarını sürdürüyor. Göreve geldiğimiz günden bu yana amacımız altyapıda dört dörtlük bir ilçe oluşturmak. Bunu başarmak için yıl boyunca düzenli bir şekilde altyapı işlemlerini gerçekleştiriyoruz” dedi.