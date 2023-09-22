Yenimahalle Belediyesinden altyapıya yoğunluk

Yenimahalle Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, ilçe genelinde altyapı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yenimahalle Belediye ekipleri, asfalt serimi, yol açımı, alan temizliği, merdiven çalışması, alan düzenleme, bordür onarımı, tretuvar yapımı gibi hizmetlerin yanı sıra beton, kilit taşı ve bordür üretim işlerini de kati bir şekilde sürdürüyor.

Yenimahalle’de alt yapı konusunda sıkıntı yaşanmaması adına hizmet sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler; Yuvaköy, Batı Sitesi, Ragıp Tüzün mahalleleri ve Genç Kardeşler Sanayi Sitesi’nde asfalt serimi, Karacakaya Mahallesi’nde yol açımı, Memlik Mahallesi’nde bakım ve onarım, Ergazi Mahallesi’nde merdiven çalışması, Aşağı Yahyalar Mahallesi’nde alan temizliği çalışması gerçekleştiriyor.

Yenimahalle’de vatandaşın güvenliği ve ilçenin temizliği için altyapı çalışmalarının yıl boyunca devam ettiğini belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Ekiplerimiz, temiz bir Yenimahalle için aralıksız çalışıyor. Yenimahalle’de yeni açılan yolların yanı sıra vatandaşın talep ettiği noktalarda yenileme, onarım ve asfalt serimi gibi birçok çalışmayı yürütüyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana amacımız altyapıda dört dörtlük bir ilçe ortaya çıkarmak. Bu neden ekiplerimiz çalışmalarına yaz kış devam ediyor. Vatandaş odaklı hizmeti ön plana alarak var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz” dedi.