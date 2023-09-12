Yenimahalle Belediyesinden çocuklara çanta hediyesi

Ankara’nın Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, 2023-2024 eğitim ve öğretim yılında, öğrencilere okul çantası ve kırtasiye malzemesi hediye etti.

Her yıl yeni eğitim öğretim yılının başında Yenimahalleli çocukları, okullarında ziyaret ederek okul çantası ve kırtasiye malzemesi hediye eden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, 2023-2024 eğitim öğretim yılında da geleneği bozmadı.

Yaz tatilinin ardından milyonlarca öğrenci için ders zili çaldı. Öğrencileri ilk gününde yalnız bırakmayan Yaşar, Memlik Şehit Mehmet Uygun İlkokulu’nu ziyaret ederek minik öğrencilere hediyelerini dağıttı. İlçe sınırları içerisinde bulunan 11 okulda toplam 2 bin öğrenciye çanta ve kırtasiye malzemesi dağıtıldı.

Yeni eğitim öğretim yılında miniklere başarılar dileyen Yaşar, “Çocuklarımızın en iyi şekilde eğitim almaları için belediye olarak imkanlarımız dahilinde okullarımıza destek veriyoruz. Okullarımızın boya, temizlik ve tadilatlarını yaptırıyoruz, eksikliklerini gideriyoruz. Bugünde her yıl olduğu gibi okulun ilk günü onları yalnız bırakmak istemedim. Hediyelerini verdik, hepsi cıvıl cıvıl. Onların mutluluğu, gülüşü huzur veriyor. Hepsinin gözlerinden öpüyor, sağlıklı bir şekilde başarı dolu bir yıl diliyorum” dedi.

Heyecanı gözlerinden okunan minikler, Yaşar’ı yoğun ilgiyle karşıladılar.