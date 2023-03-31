Yenimahalle Belediyesinin 104'üncü yardım tırı yola çıktı

Yenimahalle Belediyesi, 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli 11 ilde büyük yıkıma sebep olan deprem felaketi sonrasında afet bölgesine yaptığı yardımları aralıksız sürdürüyor.

Depremin ilk gününden itibaren gönüllüler ve hayırseverlerin desteğiyle yardım kampanyaları düzenleyen Yenimahalle Belediyesi, afetten etkilenen vatandaşların yaralarını bir nebzede olsa sarmak için 104’üncü yardım tırını yola çıkardı.

Deprem bölgelerine yardımlar sürüyor

Mart ayının ilk haftasında Hatay’a 200 adet çadır, 100 adet ısıtıcı soba, seyyar tuvalet, 1 ton kedi-köpek maması ulaştıran belediye ekipleri, daha sonra bölgeye ulaştırılmak üzere 22 palet su, 3 adet portatif duş, 15 adet seyyar tuvalet ve 2 adet konteyneri bölgeye gönderdi. Son olarak içerisinde bin gıda kolisi ve 10 palet su bulunan bir tır da yola çıktı.

"Yaraları birlikte sarmak zorundayız"

Depremzedelerin hijyen ve temel ihtiyaç malzemeleri konusunda büyük sıkıntı yaşadığını belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Yaşadığımız deprem felaketi ile devletin resmi makamlarına göre 50 binden fazla yurttaşımızı kaybettik. 11 ayrı ilden yüz binlerce vatandaşımız başka şehirlere göç etti. Fakat bölgede kalan ve çadırlarda yaşayan vatandaşlarımızı da unutmuyoruz. Bu süreçte Yenimahalle Belediyesi olarak imkanlarımızın tümünü seferber etmiş durumdayız. Vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılamak adına bölgeye olan yardımlarımızı sürdürüyoruz. Yaşadığımız bu büyük felaketten hepimiz ders çıkarmalı ve birlik beraberlik içinde yaralarımızı sarmalıyız" dedi.