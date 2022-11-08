Yenimahalle Belediyespor, galibiyete doymuyor

Ali Öcal Süper Amatör Ligi’nde sergilediği performansla BAL ligine çıkma yolunda emin adımlarla ilerleyen Yenimahalle Belediyespor, ligin 5’inci hafta mücadelesinde Yurtkur Spor’u 2-1 yenerek 3 puanın sahibi oldu.

Yenimahalle Hasan Doğan Stadı’nda oynanan maçın 3’üncü dakikasında Müslüm Çiğdem’in golüyle 1-0 öne geçen Yenimahalle Belediyespor, karşılaşmanın son dakikasına kadar mücadeleyi elden bırakmayarak üstünlüğünü korudu. 86’ncı dakikada Resul Furkan Demir ile farkı 2’ye çıkaran mavi beyazlılar, 89’uncu dakikada Yurtkur Spor Kulübü’nün attığı gole rağmen maçtan galip ayrılmayı başardı. Yenimahalle Belediyespor aldığı bu galibiyetle birlikte A grubunda puanını 13’e çıkararak 2’nci sıraya yükseldi. BAL Ligi’ne yükselmek için yoluna kayıpsız devam etmek isteyen Yenimahalle Belediyespor, Lig’in 6’ncı haftasında Beytepe Metespor Kulübü ile Yenimahalle Hasan Doğan Stadı’nda karşılaşacak.

“Ter döken tüm oyuncularımızı yürekten kutluyorum"

Yenimahalle Belediyesi Spor Kulübü Antrenörü Kerem Güney, bu sezon yenilenen kadroyla BAL ligi hedeflerine emin adımlarla yürüdüklerini belirterek, “Alt yapıya verdiğimiz önem meyvelerini veriyor. Sporcularımız Yenimahalle’ye şampiyonluğu getirmek için büyük bir azim gösteriyor ve bunu sahaya yansıtmayı başarıyor. Ekip olarak grubumuzda yakaladığımız başarıyı sürdürmek istiyoruz. Amacımız Yenimahalle’yi hak ettiği bir üst Lig’e çıkarmak. Ter döken tüm oyuncularımızı yürekten kutluyorum” dedi.