Yenimahalle'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Yenimahalle Belediyesi ve Batıkent Murat Karayalçın Meydanı’nda gerçekleşen törenle kutlandı.

“Hiçbir lider yok ki çocuklara ve gençlere bayram hediye etsin”

Sabah saatlerinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törenler, Fethi Yaşar’ın, Yenimahalle Belediye Başkanlığı önünde bulunan Atatürk Anıtı’na çelenk koymasıyla başladı. Kutlamalar daha sonra Başkan Yaşar’ın, siyasi parti temsilcilerinin ve STK’ların Murat Karayalçın Meydanı’nda bulunan Atatürk büstüne çelenk koymasıyla devam etti.

Tüm çocukların bayramını kutlayarak konuşmasına başlayan Başkan Yaşar, “Dünyada Gazi Mustafa Kemal Atatürk gibi hiçbir lider yok ki çocuklara ve gençlere bayram hediye etsin. Atatürk hiçbir devlet adamının yapmadığını yapmıştır; çocuklara ve gençlere bayram hediye etmiş ve ülkemizin geleceğini onlara emanet etmiştir. Bu bayram Atatürk’ün çocuklarımıza armağanıdır. 23 Nisan Büyük Millet Meclisinin açıldığı gündür. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı aynı zamanda ilk milli bayramımızdır. Bugün 103’üncü yılını kutladığımız Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle tüm çocuklarımızın bayramını kutluyor, hepsinin gözlerinden öpüyorum” dedi.

“Milli bayramlarımız bizim en büyük değerlerimizdir”

Yaşar, “Atatürk, aydınlık geleceğin çağdaş gençlikle mümkün olabileceğine inanan bir liderdi. Onun kıymetini biliyoruz ve bilmeye de devam edeceğiz. Yenimahalle’de her zaman milli günlerimize sahip çıktık. Bu özel günleri gelecek nesillere aktarmaya da devam edeceğiz. Milli bayramlarımız bizim en büyük değerlerimizdir. Bugün hangi konumda olursak olalım hepimiz bulunduğumuz konumu başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Cumhuriyeti kuranlara borçluyuz” diye konuştu.

Törenlere Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, CHP Parti Meclisi Üyesi ve Ankara Milletvekili Adayı Umut Akdoğan, CHP İlçe Başkanı Ferudun Güngör, Yenimahalle Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Kartal, Başkan Yardımcıları Erhan Aras, Yaşar Neslihanoğlu, Siyasi Parti Temsilcileri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileri ve ilçe sakinleri katıldı.