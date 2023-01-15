Yenimahalle'de 200 kişilik AFAD Yerel Destek Ekibi kuruldu

Ankara Yenimahalle Belediyesi, kurulan 200 kişilik yerel ekip ile deprem, sel ve yangın gibi meydana gelebilecek olası afetlerde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına (AFAD) destek olacak.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle 81 ilde afetlere ilk müdahale ve ön iyileştirme kapasitesini artırmak amacıyla Yerel Destek Ekipleri oluşturuluyor. Bu çerçevede Yenimahalle Belediyesi Sivil Savunma Uzmanlığı, 200 kişilik ekip oluşturdu. Ekibe, Ankara Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü yetkilileri tarafından belediye meclis salonunda teorik ve uygulamalı eğitim verildi.

Olası afet durumunda AFAD’a destek olacaklar

Kurulan ekibe farkındalık, deprem, sel, yangın ve tahliye eğitimi veren AFAD yetkilileri, son yıllarda meydana gelen deprem, sel ve taşkın afetlerinden sonra yerel destek ekiplerinin vereceği titiz çalışmalara ihtiyaç duyulduğunu vurguladı. Yetkililer, belirli aralıklarla eğitimler vereceklerini söyledi ve personele teorik eğitimin yanında çadır kurulumu, arama kurtarma, olaya müdahale, afet sonrası iyileştirme gibi konuları da uygulamalı olarak anlattı.

“Topluma afet bilincini kazandırmak zorundayız”

‘Yaşadığımız coğrafyanın afet riskini öğrenmeli ve olası bir afette hazırlıklarımızı ona göre yapmalıyız’ diyen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Can ve mal kayıplarına sebep olan afetler hepimizin ortak sorunudur. Bu sorunla mücadele etmek de herkesin ortak görevidir. Bu konuda bir an önce topluma afet bilincini kazandırmak zorundayız. Bugün AFAD ile ortaklaşa yürüttüğümüz proje çerçevesinde kurduğumuz ekibimiz, olası bir afet durumda canla başla mücadele verecek” dedi.