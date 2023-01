Yenimahalle'de 2022 projeleri değerlendirildi

TAKİP ET

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve belediye yetkilileri tarafından, Yenimahalle ilçesinde 2022 yılında gerçekleştirilen projeler değerlendirildi.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Belediye Başkan Yardımcıları Hüseyin Boran, Erhan Aras ve Yaşar Neslihanoğlu ile birlikte İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nün 2022 yılında yapılan çalışmalarını ve 2023 yılında yapılacak yeni projelerini değerlendirdi. Yeni hizmet yılında Yenimahalle Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevleri’nin, Havuz ve Spor Kompleksleri’nin, Evrensel Değerler Çocuk Müzesi’nin, Engelliler Birimi’nin, Üretim Atölyesi’nin, Şehit Aileleri ve Gaziler Birimi’nin vatandaşlar için en kaliteli hizmet anlayışının benimsenerek çalışmalara devam etmesi için yeni kararlar alındı.

Yapılan değerlendirmeler neticesinde

2022 yılında; belediye kreşlerinden toplam 2 bin 400 öğrenci eğitim alırken, havuzlardan faydalanan üyelerin sayısı 108 bine günlük kullanım sağlayanların ise 75 bine ulaştı. 4 adet yüzme havuzuyla Yenimahallelilere yaz kış yüzme ve spor keyfi sağlayan Yenimahalle Belediyesi, yapımı devam eden Ata Mahallesi havuzunun da açılmasıyla birlikte 140 bin üye ve 90 binden fazla günlük kullanıma ulaşmayı hedefliyor. Öte yandan konfeksiyon atölyesi zabıtadan aşçıya, sağlık personelinden temizlik görevlilerine kadar tüm personelin iş kıyafeti ihtiyacını karşılarken özel gün ve haftalarda da fular, çanta gibi bir çok aksesuarı kendi imkanlarıyla üretiyor.

2022 yılında Evrensel Değerler Çocuk Müzesi ile de 627 okuldan 25 bin çocuğa hzimet verilirken, Nefes Engelliler Sosyal Tesisi’nde ise 413 engelli bireye hizmet verildi. Ayrıca Engelliler Birimi aracılığıyla da 2 bin 500’e yakın vatandaşa danışmanlık hizmeti sağlandı.

Göreve geldiği günden beri Yenimahallelilerin ihtiyaçlarını, isteklerini, sorunlarını düşünerek hizmetlerini sürdüren Başkan Fethi Yaşar, “Belediyecilik insana hizmet demektir. Bugüne kadar yaptığımız her hizmeti her çalışmayı hemşerilerimiz için yaptık ve hesabını verdik. Yenimahalle Belediyesi personeli ve bürokratları ile birlikte her zaman daha ileriye bakarak sosyal belediyecilik anlayışını ve hizmetlerini Yenimahallelilere sunmaya devam edeceğiz” dedi.