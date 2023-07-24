Yenimahalle'de 3. Kahve Festivali düzenlendi

Ankara’nın Yenimahalle Belediyesi, vatandaşların sıcak yaz akşamlarında eğlenebilmesi için geleneksel olarak düzenlediği 3’üncü Kahve Festivalini Ragıp Tüzün Parkı’nda gerçekleştirdi.

İki gün süren ve 20 firmanın katılım sağladığı Kahve Festivali’nde, kahvenin geçmişten günümüze tarihsel yolculuğunu sunumlar eşliğinde öğrenen Yenimahalle sakinleri, YENİMEK Keman Korosu, Yenimahalle Belediyesi Gençlik Korosu ve Yenimahalle Belediyesi Kent Orkestrası’nın muhteşem konserleri ile unutulmaz bir hafta sonu yaşadı.

Yenimahalle sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği ve 7’den 70’e katılım sağladığı festival, TUBİL Halk Dansları Topluluğu’nun gösterisi ile şenlenirken, YENİMEK sanat atölyeleri tarafından kurulan pasta ve kurabiye yapımı, ebru, cam atölyeleri de el sanatlarına merak duyan ilçe sakinleri için hazır bulundu.

Kent Orkestrası’ndan iki gün süren dev konser

Vatandaşların birbirinden leziz kahveleri tadarken, filtre kahve yapmanın püf noktalarını ve kahve pişirme tekniklerini uygulamalı şekilde öğrenme fırsatını yakaladığı 3’üncü Geleneksel Kahve Festivali’nde; Yenimahalle Belediyesi Kent Orkestrası da düzenlediği konserlerle kulakların pasını sildi. Kent Orkestrası sanatçılarından Pırılay Pekpak, Coşkun Koyuncu, Sezen Yurtsever, Duygu Kutlu, Yüksel Didikoğlu ve Cem Özbek iki gün süren festival boyunca sevilen şarkıları ve birbirinden güzel türküleri Yenimahalle sakinleri için seslendirdi.

Kahve Festivali’ne Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve eşi Azize Yaşar, CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ferudun Güngör, Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yenimahalle’de etkinlikler yaz boyu sürecek

Festivalde kurulan stantları tek tek gezerek katılımcı işletmelere teşekkür belgesi veren Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, konser öncesi ilçe sakinlerine seslendi. Belediye Başkanı Yaşar, “Biliyorum çok sıkıntı içerisindesiniz ve hayat zor. Artık bir kahvenin de şekerinde tadı kalmadı. Bu sıkıntıları hep beraber aşacağız. Bu ülke Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ülkesidir. Ülkemizin ekonomik, sosyal ve eğitim gibi birçok sıkıntısı var. Bunları bir nebzede olsa çare olmak ve vatandaşa destek olmak için göreve geldiğimiz 2009 yılından bu yana durmaksızın çalışıyoruz. Yenimahalle’de kültür ve sanatın gelişimi için büyük emek harcıyoruz. Bu sıkıntılı süreçte vatandaşımız rahat nefes alsın, bir nebze de olsa sorunlardan uzaklaşsın istiyoruz. Yaz boyunca konserler, açık hava sinema gösterimleri gibi etkinliklerimiz devam edecek. Yenimahalle’de vatandaş odaklı hizmet sunuyoruz ve bu düşünceyle aralıksız çalışmayı sürdüreceğiz” dedi.