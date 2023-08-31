Yenimahalle'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

Yenimahalle Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 101’inci yılını ilçe genelinde törenlerle kutladı.

Yenimahalle’de Zafer Bayramı, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın siyasi parti temsilcileri ve STK yöneticileriyle önce belediye önünde ardından da Batıkent Murat Karayalçın Kent Meydanı’nda bulunan Atatürk heykeline çelenk koyması ile başladı. Gün boyu süren bayram kutlamaları Türkiye’nin sevilen gruplarından “Moğollar” konseri ile aralıksız sürdü.

Zafer Bayramı konvoyu ile ilçeyi sokak sokak gezen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, evlerinin balkonundan Türk Bayraklarıyla coşkuya ortak olan Yenimahalle sakinlerinin Zafer Bayramı’nı kutladı.

Yenimahalle’de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları bayram konvoyu ile yapılan ilçe turu sonrasında Batıkent Vedat Dalokay Parkı’nda düzenlenen “Moğollar” konseri ile sürdü.

Yenimahalle Belediyesi Genç Gruplar Arası Müzik Festivalinde başarılı olan genç müzisyenlerin performansıyla başlayan konser alanına ellerinde Türk Bayrakları ile eşlik eden Yenimahalleli gençlerle birlikte giren Yaşar’a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

7’den 70’e vatandaşların 30 Ağustos Zafer coşkusu için hazır bulunduğu Batıkent’te, Türkiye’nin beğenilen ve şarkılarıyla zihinlerde yer tutmuş gruplarından biri olan Moğollar muhteşem bir konsere imza attı.

Moğollar, sevilen ve yıllara meydan okuyan Dinleyiverin Gari, Issızlığın Ortasında, Bir şey Yapmalı, Ağrı Dağı Efsanesi, Devlerin Aşkı, Geri Sar gibi unutulmaz şarkılarını vatandaşların alkışları eşliğinde seslendirirken uzun yıllar hafızalardan silinmeyecek bir sahne performansı sergiledi. 30 Ağustos Zafer Bayramı konseri, Yaşar’ın grup üyelerine çiçek takdim etmesi ile son buldu.