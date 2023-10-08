Yenimahalle'de 41'inci ASM hizmete açıldı

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde 41’inci Aile Sağlık Merkezi (ASM) hizmete açıldı.

Yenimahalle Belediyesi, vatandaşların sağlık hizmetlerine yürüme mesafesinde ulaşabilmesi amacıyla yaptığı aile sağlığı merkezlerine bir yenisini daha ekledi. Yenimahalle Belediyesinin ilçeye kazandırdığı 41’inci sağlık merkezi olan Barış Mahallesi 3 No’lu Aile Sağlığı Merkezi hizmete açıldı. Açılış öncesi mahalle sakinlerine seslenen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, ASM’lerin sağlık hizmetine ulaşması açısından büyük bir önem taşıdığını ifade ederek, “Mahallelere konumlandırdığımız aile sağlık merkezleri özellikle pandemi döneminde önemli rol oynadı. Son yıllarda kiraların anormal şekilde artması sonucunda yüksek kira ödeyen aile sağlık merkezlerinin bir kısmı kapandı. Türkiye’de bugüne kadar aile sağlık merkezi yaparak vatandaşın sağlık hizmetine kendi mahallesinde ulaşmasına olanak sağlayan ikinci bir belediye yok. 55 mahallenin 41 mahallesine aile sağlık merkezi konumlandırdık. Amacımız vatandaşa hizmet götürmek. Yenimahalleliler temiz bir ortamda sağlık hizmetine ulaşsın istiyoruz. Açılışını yaptığımız aile sağlığı merkezinin Barış Mahallesi’ne hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

257 metrekare kapalı alan olarak konumlandırılan Barış Mahallesi 3 No’lu Aile Sağlığı Merkezi’nde 5 adet poliklinik muayene odası, 1 adet acil müdahale odası, 1 adet aşı bebek-çocuk izlem odası, 1 adet gebe izlem odası, 1 adet emzirme odası, mutfak, çay ocağı ve tuvaletler bulunuyor.

Yenimahalle Belediyesi Kent Orkestrası’nın konseri ve TUBİL Halk Dansları topluluğunun beğeni toplayan gösterisi ile başlayan açılış törenine Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve eşi Azize Yaşar’ın yanı sıra CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Gökay Yıldırım, CHP Çankaya İlçe Başkanı Fahri Yıldırım, İYİ Parti Yenimahalle İlçe Başkanı Dursun Tekin, Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal, Belediye Başkan Yardımcıları Hüseyin Boran, Erhan Aras ve Yaşar Neslihanoğlu, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.