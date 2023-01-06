Yenimahalle'de 8 bin engelli vatandaş danışma hizmeti aldı

Yenimahalle Belediyesi, Engelliler Birimi aracılığıyla 8 bin engelli vatandaşı hakları konusunda bilgilendirdi.

Yenimahalle Belediyesi Engelliler Birimi’nin sunduğu danışmanlık hizmeti ile engelliler, emekli aylıkları, sağlık sigortaları, sosyal haklar, staj yönlendirmeleri, EKPSS başvuruları, belediye müdürlüklerinde takip gerektiren işler, bürokratik işlemler gibi konularda sorunlarını çözüme kavuşturuyor. Engellilerin her zaman yanında olduklarını ve her vatandaşın bir engelli adayı olduğunu belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Yarın sağlıklı uyanabileceğimizin garantisi yok. Bu yüzden hepimiz birer engelli adayıyız. Bizler bunun farkında olarak Yenimahalle Belediyesi bünyesinde bir birim kurduk. Bölgemizde ikamet eden engelli vatandaşlarımızı ve ihtiyaçlarını tespit ettik. Onlara danışmanlık hizmeti veriyor, haklarından yararlanmaları için yardımcı oluyoruz” dedi.

“Bir engellinin kent yaşamına entegre olması lazım”

Kentlerin engelli vatandaşların rahatça yaşamasına uygun hale getirilmesi gerektiğini vurgulayan Yaşar, “Bir engellinin kent yaşamına entegre olması lazım. Kentin insanlara sağladığı bütün sosyal avantajlardan engelli vatandaşlarımızın da yararlanması gerek. Engelliler sokakta rahatça gezebilmeli, otobüse rahatça binebilmeli ve sosyal etkinliklere kolayca katılabilmelidir. Bu da kentlerin engellilere uygun bir şekilde projelendirilmesiyle mümkündür. Bütün bunlar eğer yapılabilirse kentler engelli yurttaşlarımız için daha yaşanabilir bir hale gelir" diye konuştu.