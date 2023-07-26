Yenimahalle'de Açık Hava Sinema Günleri başladı

Yenimahalle Belediyesi’nin sıcak yaz akşamlarını keyfe dönüştürdüğü geleneksel “Açık Hava Sinema Günleri” başladı.

Şentepe Abdurrahman Oğultürk Pazar Yeri’nde kurulan açık hava sinemasının ilk gününde Prestij Meselesi filmini izleyen vatandaşları Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın eşi Azize Yaşar da yalnız bırakmadı. Filmi sıcak yaz akşamında açık havada izlemenin tadına varan Yenimahalleliler, nostaljik bir akşam yaşadı. Mahsun Kırmızıgül’ün yazıp yönettiği filmde, müzik yapımcısı Hilmi Topaloğlu’nun kurucusu olduğu Prestij Müzik döneminde yaşananlar ele alındı. Yenimahalleliler, filmde 90’lı yıllarda sanat camiasına çok önemli isimleri kazandıran Prestij Müzik’in sanatçıları olan Mahsun Kırmızıgül, Özcan Deniz ve Haluk Levent’in şöhret yolunda yaşadıklarına tanıklık etti.

Mısır ve gazoz dağıtıldı

İlginin oldukça yüksek olduğu açık hava sinemasında belediye, vatandaşlara mısır ve gazoz ikramında da bulundu. Filmi çok beğendiklerini dile getiren ilçe sakinleri, “Bugün arkadaşlarımızla, komşularımızla bir araya gelerek film izleme şansı bulduk. Açık hava sinemasıyla gençlik yıllarımıza gittik. Evlerimizde yalnız değil komşularımızla birlikte keyif yaptık” dediler.

Sinema günleri yaz boyunca ilçenin dört bir tarafında devam edecek.