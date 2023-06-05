Yenimahalle'de Ata Yüzme Havuzu'na yoğun ilgi

Ankara Yenimahalle Belediyesi’nin ilçeye kazandırdığı Ata Yüzme Havuzu ve Spor Tesisi, ilçe sakinlerinden yoğun ilgi görüyor. Kayıtların devam ettiği tesiste ön kayıt sayısı 4 bine ulaştı.

Hacı Sabancı, Bülent Ecevit, Turgut Özakman ve Prof. Dr. Mehmet Haberal yüzme havuzu ve spor tesislerinin ardından Yenimahalle’nin beşinci yüzme havuzu olan Ata Yüzme Havuzu ve Spor Tesisi’nde günlük havuz kullanımının yanı sıra yüzme kursları, fitness, pilates, yoga ve total body eğitimleri de başladı. Çoğu büyükşehirde olmayan havuz sayısını Yenimahalle ilçesine kazandırdıkları kaydeden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Yenimahalle’de 7’den 70’e herkesin spor yapması için birçok projeyi hayata geçirdik. Ata havuzumuzla birlikte 5’inci tam donanımlı yüzme havuzu ve spor tesisimizi de ilçe sakinlerimizin hizmetine sunduk. Yenimahalle’deki havuz sayısı çoğu büyükşehirde yok” dedi.

Üye kayıtları devam ediyor

Kontenjanların sınırlı sayıda olduğu tesiste, Yenimahalle ilçesinde ikamet eden yurttaşlara öncelik veriliyor. Üye kayıtları devam ederken, tesisten faydalanmak isteyen vatandaşlar T.C. Kimlik Kartı ve ikametgah belgesi ile Ata Yüzme Havuzu ve Spor Tesisine başvuru yapabilecek.